Coface Allemagne est déjà centenaire

(Boursier.com) — Coface Allemagne fête ses 100 ans. Fondée en mars 1923 à Mayence à l'initiative d'Isaac Fulda, un banquier local, la société a vu le jour sous le nom de Rheinische Garantiebank Kautionsversicherungs-AG.

"Nous sommes fiers de notre histoire en Allemagne. L'entreprise s'est développée, à partir d'une fondation crée dans les années 1920, pour devenir un acteur international de premier plan", explique Katarzyna Kompowska, directrice générale de Coface pour l'Allemagne et la région Europe du Nord. "Notre positionnement actuel a ainsi été construit tout au long de nos 100 ans d'expérience. Nous avons traversé des périodes économiques fastes et d'autres difficiles, à l'instar de celle que nous connaissons actuellement. C'est au fil des décennies et à travers les cycles que Coface s'est imposé en partenaire fiable et expérimenté, capable d'accompagner un large éventail d'entreprises pour sécuriser leurs échanges commerciaux".

La Seconde Guerre mondiale a eu un impact énorme sur l'activité. L'économie allemande est alors orientée vers la production de guerre et le commerce national est contraint. Le système de crédit est globalement mis à l'arrêt jusqu'à la fin de la guerre et ne reprend qu'en 1949. Durant la guerre, le siège de l'entreprise a été détruit par des bombardements et l'entreprise a été contrainte d'opérer depuis un abri d'urgence. La famille Fulda, dont Isaac Fulda, est déportée en 1943 en raison de ses origines juives. Ils périssent la même année.

A la fin de la guerre, la reprise économique allemande permet à l'entreprise de se redresser. Les montants de primes augmentent et la Rheinische Guarantee Bank & Deposit Insurance Company finit par couvrir l'ensemble du territoire. Au début des années 1960, l'actionnariat est élargi et la société est rebaptisée Allgemeine Kreditversicherung AG. Elle ouvre de nouvelles succursales et de nouveaux bureaux dans le pays, et lance une activité d'assurance-crédit pour le commerce extérieur afin d'accompagner les entreprises qui commercent en dehors d'Allemagne. Cette nouvelle activité connaît un franc succès, et est actuellement l'activité principale de Coface en Allemagne et dans le monde.

Deux étapes importantes ont été franchies au milieu des années 1990. Tout d'abord, alors que la demande d'assurance-crédit est en croissance significative dans une Allemagne réunifiée, l'entreprise déménage en 1995 pour s'installer dans de nouveaux bureaux à Mayence. En l'honneur de son fondateur, la ville de Mayence rebaptise la rue 'Isaac-Fulda-Allee'.

Un peu plus tard, en 1996, Coface SA Paris acquiert plus de 50% du capital de l'entreprise, avant d'acheter la totalité du capital en 2002. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de croissance à l'international que le groupe Coface met en oeuvre dans les années 1990. En 2012, l'entreprise devient Coface, Branch Office Germany.

Le groupe Coface a depuis considérablement élargi sa gamme de solutions et sa clientèle. L'Allemagne est d'ailleurs l'un des pays où Coface propose l'ensemble de ses produits et services : de l'assurance-crédit à l'affacturage, en passant par les services de recouvrement de créances, l'assurance Single Risk, le cautionnement et les services d'information. Depuis plusieurs années, le Groupe Coface a sa plus grande exposition d'assurance-crédit (environ 83 milliards d'euros d'exposition fin 2022) en Allemagne.