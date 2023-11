Coface a réalisé sur 9 mois un résultat de 189,7 ME

(Boursier.com) — Coface a réalisé sur 9 mois un excellent résultat de 189,7 ME dans un contexte de ralentissement de l'inflation et de normalisation de la sinistralité. Le ROATE annualisé est ressorti à 14,1%. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois est de 1.418 ME, en hausse de 7,1% à périmètre et taux de change constants et de 5,3% en données publiées.

L'assurance-crédit progresse de +6,6% à changes constants sur 9 mois. Au T3, la croissance de l'activité client est ressortie négative sous l'effet d'une baisse de l'inflation et du ralentissement économique qui pèsent sur la croissance des primes. Les accessoires de primes progressent de +10,2%.

La rétention client est à un niveau record (93,9%) ; l'effet prix reste négatif (-2%), mais s'est stabilisé sur le T3.

La croissance à deux chiffres des services d'informations (+14,7% à taux de change constant) et de recouvrement de créance prouvent leur moindre cyclicité. L'affacturage progresse de +3,8%.

Le Ratio de sinistralité net est à 40,2% à 9M, en hausse de 1,3 ppt ; Le ratio combiné net est à 66%, en progression de 0,3 ppt par rapport au pro forma 9M-22.

Le Ratio brut de sinistralité à 38,8% ressort en hausse de 3,3 ppts dans un environnement de risques se rapprochant désormais des moyennes historiques.

Le Ratio de coûts net est en amélioration de 1,1 ppt à 25,7% en raison de l'amélioration du mix produit et des commissions de réassurance, alors que les investissements se poursuivent.

Le Ratio combiné net au T3 est à 66,8%, en amélioration de 3 ppts grâce à un bon ratio de sinistralité.

L'exposition aux risques en Israël est limitée à 4,6 MdsE.