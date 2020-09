Coface : à quel prix ?

(Boursier.com) — Coface reperd 1,9% ce jeudi en bourse de Paris à 7,15 euros, alors que parmi les derniers avis d'analystes, Bryan Garnier est repassé d''achat' à 'conviction à l'achat' sur la valeur avec une 'fair value' portée de 7,5 à 10,5 euros.

JP Morgan avait auparavant réitéré son avis à 'surpondérer' et son objectif de cours de 9,4 euros, alors que l'assureur-crédit est parvenu à rester dans le vert au premier semestre avec un profit de 24 ME, dont 11,3 ME au deuxième trimestre. Le ratio combiné net a atteint 88,6% et 91,4% sur les trois mois clos fin juin...