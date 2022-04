Coca-Cola : résultats supérieurs aux attentes

(Boursier.com) — Coca -Cola vient de dévoiler des résultats supérieurs aux attentes du marché au premier trimestre. Sur la période, le géant américain des soft drinks enregistre un bpa de 64 cents contre 58 cents de consensus pour des revenus en hausse de 16% à 10,5 milliards de dollars. La croissance organique ressort à 18% en base ajustée contre un consensus de place de 9,5%. La marge opérationnelle atteint 32,5% contre 30,2% un an plus tôt. La compagnie estime que la suspension de ses activités en Russie aura un impact de 1 à 2% sur ses revenus et son résultat opérationnel 2022 et de 0,04$ sur son bpa ajusté. Elle table sur une croissance organique ajustée de 7 à 8% sur l'exercice et sur une hausse de 8 à 10% de son bpa non-GAAP.