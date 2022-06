(Boursier.com) — Coca -Cola repousse l'IPO de Coca-Cola Beverages Africa compte tenu des conditions macroéconomiques actuelles. En avril 2021, le géant des boissons non alcoolisées basé à Atlanta avait fait part de son intention de vendre une partie de sa participation dans CCBA via une introduction en bourse de cette dernière. Une opération qui entre dans le cadre de ses efforts visant à concentrer ses ressources sur la construction de la marque et l'innovation. Coca-Cola a déclaré ce mardi qu'il "continuerait d'évaluer les conditions macroéconomiques pour décider du calendrier futur d'une introduction en bourse en 2023", ajoutant que son intention de réaliser une IPO reste inchangée.

CCBA est le 8e plus grand partenaire d'embouteillage de Coca-Cola au monde en termes de chiffre d'affaires et le plus grand sur le continent. Il représente plus de 40% de tous les produits Coca-Cola vendus en Afrique en volumes.