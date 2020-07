Coca-Cola plombé par les confinements

Coca-Cola plombé par les confinements









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Coca-Cola a annoncé ce jour pour son second trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 42 cents, à comparer à un consensus de 40 cents. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a reculé à 1,78 milliard de dollars soit 41 cents par action, contre 2,61 milliards de dollars et 61 cents par titre un an auparavant. Les volumes unitaires ont chuté de 16% avec les mesures de confinement, qui ont plombé l'activité habituellement réalisée auprès de partenaires tels que McDonald's ou qu'AMC Entertainment Holdings.

Le groupe d'Atlanta a par ailleurs dévoilé des revenus ajustés de 7,18 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin juin 2020, en ligne avec le consensus de marché. James Quincey, le directeur général du colosse des 'soft drinks', estime que ce second trimestre devrait se révéler être le plus dur de l'année, mais ajoute qu'il reste du travail au groupe.