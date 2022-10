Coca-Cola : pas si soft ?

(Boursier.com) — Coca -Cola a battu le consensus de profits et de revenus sur le trimestre clos. Le géant des boissons a dépassé les prévisions de bénéfices et de revenus du troisième trimestre, les hausses de prix ayant contribué à compenser l'inflation continue des coûts. Le bénéfice net a atteint 2,83 milliards de dollars, ou 65 cents par action, contre 2,47 milliards de dollars, ou 57 cents par action, il y a un an. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action, de 69 cents, a dépassé le consensus FactSet qui était de 64 cents. Les revenus ont augmenté de 10,2% pour atteindre 11,06 milliards de dollars, au-dessus du consensus FactSet (10,52 milliards). Les volumes unitaires mondiaux ont augmenté de 4%. La croissance organique a été de 16%. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 7% (+18% à devises comparables).

Pour 2022, Coca-Cola anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires de 14 à 15%, hors impact du dollar fort, contre une prévision antérieure de 12% à 13%. Le géant des sodas prévoit également une progression de 6% à 7% de son bénéfice ajusté par action, une révision en hausse ici encore.