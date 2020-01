Coca-Cola maintient le cap

(Boursier.com) — Coca-Cola, le géant américain des soft drinks, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice par action de 47 cents, contre 43 cents un an avant. Le bénéfice ajusté par action du groupe d'Atlanta est ressorti comme prévu à 44 cents, en ligne avec le consensus FactSet. Les revenus se sont élevés quant à eux à 9,1 milliards de dollars, contre 7,1 milliards de dollars un an plus tôt, à la même période, et 8,9 milliards de dollars de consensus. Sur l'ensemble de l'exercice 2020 cette fois, Coca-Cola anticipe un bénéfice ajusté par action de 2,25$, également conforme aux estimations fournies par FactSet. Le titre progresse de plus de 1% avant bourse ce jeudi à Wall Street.