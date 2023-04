Coca-Cola : bon début d'année

(Boursier.com) — Coca -Cola réalise un bon début d'année. Malgré de multiples hausses de prix sur ses divers produits, le géant des sodas a fait état d'une croissance organique supérieure aux attentes des analystes grâce à une demande toujours soutenue. Sur les trois premiers mois de l'année, la société basée à Atlanta a enregistré des revenus de 10,98 milliards de dollars, en hausse interne de 12%, contre 9,6% de consensus. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11% tandis que les volumes unitaires ont crû de 3%. Le bénéfice ajusté est ressorti à 68 cents par action (+5%), contre 65 cents attendus, alors que la marge d'exploitation a reculé sur un an de 32,5% à 30,7%, les hausses de prix n'ayant pas entièrement compensé l'impact de la progression des coûts d'exploitation, une augmentation des dépenses de marketing et des investissements et un dollar plus fort.

Coca-Cola a maintenu ses prévisions d'une croissance organique 2023 dans une fourchette allant de 7% à 8% et d'une hausse des bpa ajustés de 7 à 9%. "L'alignement de notre système est plus fort que jamais et notre organisation en réseau nous permet de nous adapter selon les besoins", a déclaré le directeur général, James Quincey . "Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs 2023".