Coca-Cola bat le consensus avec la hausse des prix

(Boursier.com) — Coca -Cola, le géant américain des soft drinks, a publié pour son deuxième trimestre fiscal un volume unitaire stable, mais une croissance des revenus de 6% avec la hausse des prix. La croissance organique sur le trimestre atteint même 11%. Le bénéfice opérationnel progresse de 3% en comparaison de l'an dernier et de 15% hors effets de change. La marge opérationnelle ajustée grimpe à 31,6% contre 30,7% un an plus tôt. Le bénéfice par action augmente de 34% à 59 cents par titre en données consolidées, alors que le bpa ajusté progresse de 11% à 78 cents. Les revenus totalisent 12 milliards de dollars. Le consensus était de 72 cents de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 11,8 milliards de dollars de revenus. Coca-Cola se permet aussi de rehausser ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'année, avec la demande résiliente et surtout l'augmentation des prix. Le prix moyen de vente a grimpé de 10% au second trimestre, compensant notamment le repli de 1% des volumes en Amérique du Nord. Le groupe envisage une croissance organique annuelle de 8 à 9%, contre 7 à 8% auparavant. Le bpa ajusté annuel est attendu en hausse de 5 à 6%.