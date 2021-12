CNP Assurances : Vincent Damas élu au Global Steering Committee de l'UNEP FI

(Boursier.com) — Suite aux élections par les membres de l'initiative, Vincent Damas, directeur RSE du groupe CNP Assurances, a été officiellement nommé représentant du secteur européen de l'assurance au sein du Global Steering Committee de l'UNEP FI. Il succède dans ce mandat à Ulrike Decoene, directrice de la communication, de la marque et du développement durable du groupe AXA.

Lancée en 1992, l'UNEP FI est l'initiative financière du programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle réunit à travers le monde plus de 400 banquiers, assureurs et investisseurs engagés à travailler ensemble au service de l'environnement. L'UNEP FI, dont CNP Assurances est membre, est à l'origine des Principes for Responsible Investment (PRI), des Principles for Sustainable Insurance (PSI) et de la Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Véritable partenariat entre le secteur financier mondial et le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP FI vise à accélérer la finance durable et son impact positif sur l'environnement.

Le Global Steering Committee fixe les orientations stratégiques et réunit 13 représentants du secteur financier et du programme des Nations Unies pour l'environnement.