CNP Assurances : S&P Global Ratings réhausse la notation de solidité financière du groupe

(Boursier.com) — L 'agence de notation S&P Global Ratings a annoncé rehausser la notation de solidité financière de CNP Assurances à A+ perspective stable.

Dans son communiqué de presse publié ce jour, S&P Global Ratings souligne : "Nous pensons que l'intégration progressive avec la société mère immédiate, La Banque Postale, un mix produit de plus en plus allégé en capital et la conclusion de l'accord de bancassurance au Brésil ont permis de réduire l'incertitude concernant le niveau du capital de CNP Assurances au niveau "AA". Dans le cadre du projet d'évolution actionnariale de La Banque Postale, nous nous attendons à ce que le Groupe maintienne sa solide position de capital au niveau "AA", conformément aux exigences de S&P Global Ratings en matière d'adéquation du capital".