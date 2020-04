CNP Assurances soutient les scooters "Les Sam Sauv" de SAUV Life pour la prise en charge du Covid-19

(Boursier.com) — CNP Assurances accentue le soutien de sa Fondation à SAUV Life pour accompagner le déploiement de son programme "Les Sam Sauv", scooters dédiés à la prise en charge du Covid-19.

Déjà partenaire du programme de SAUV Life "citoyens sauveteurs relais du SAMU" stoppé depuis l'épidémie de COVID-19, CNP Assurances via sa Fondation soutient désormais une nouvelle initiative de l'association. Il s'agit d'un dispositif de quatre scooters, permettant à des professionnels de santé spécialement formés, de se rendre au domicile de personnes qui appellent le SAMU pour établir une première évaluation et ainsi mieux orienter les patients.

Au-delà de l'acquisition des scooters déjà réalisée, le soutien de CNP Assurances porte sur la formation des professionnels de santé aux gestes COVID-19, équipements et fonctionnement du dispositif.

Depuis 2009, CNP Assurances est au travers de sa Fondation impliquée dans l'axe "Sauver des vies". Souhaitant conforter son engagement en s'appuyant sur l'apport des nouvelles technologies qui favorisent l'intervention des citoyens, la Fondation CNP Assurances est depuis 2019. partenaire de l'association SAUV (Savoir Agir face à l'Urgence Vécue), à l'origine de l'application collaborative de géolocalisation SAUV Life, support d'interventions citoyennes face à l'urgence médicale. A ce jour, SAUV Life s'appuie sur 400.000 citoyens sauveteurs qui couvrent 52 départements...