CNP Assurances soutient la Fédération Française des Banques Alimentaires

(Boursier.com) — Engagés pour la deuxième fois dans un challenge sportif et solidaire, les collaborateurs de CNP Assurances ont relevé le défi interne collectif "Bougeons Solidaires" qui a permis de verser 50 KE à la Fédération Française des Banques Alimentaires.

Avec une forte mobilisation interne et la participation de près de 1.000 collaborateurs du Groupe, l'opération lancée en décembre dernier est une réussite. Pour la deuxième édition de ce challenge, l'objectif a été largement dépassé. Durant six semaines, les collaborateurs ont cumulé des points en pratiquant une activité sportive choisie parmi les cours en live, mis gratuitement à leur disposition via une plateforme, ce qui a permis de débloquer un don.

CNP Assurances verse ainsi 50 KE à la Fédération Française des Banques Alimentaires, premier réseau d'aide alimentaire en France. Ce soutien permet l'achat et le transport de denrées sur le territoire national au bénéfice des personnes en situation de précarité.

La crise sanitaire a fait basculer des milliers de personnes dans la précarité et a aggravé la situation des personnes vulnérables.

En soutenant les Banques Alimentaires, le mécénat d'entreprise de CNP Assurances s'engage ainsi aux côtés des personnes fragilisées par la crise sanitaire, économique et sociale. CNP Assurances confirme son engagement de long terme aux côtés des associations qui agissent sur le terrain, dans le cadre de son opération CNPsolidaire.