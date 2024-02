CNP Assurances : solide performance et un ratio de solvabilité de 253%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de CNP Assurances atteint 35,6 milliards d'euros en 2023 (-1,6 MdE, - 4% par rapport au 31 décembre 2022) même si la performance de la France compense le retrait à l'international.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 1,55 MdE (+0,6 MdE ; +65% par rapport au 31 décembre 2022), en hausse sur toutes les zones géographiques, en lien avec la hausse de la marge d'assurance et des revenus du compte propre.

Le taux de couverture du SCR s'élève à 253% (+21 pts vs 31 décembre 2022)

Les capitaux propres pointent à 22,3 MdsE, en hausse de + 1,4 MdE (6,8% vs 31 décembre 2022) sous l'effet des plusvalues de cession des actions (0,5 MdE), la hausse de l'OCI actif et passif (+0,3 MdE) et des effets de change sur le Brésil.

Cotation...

Le dividende est proposé à 1,975 MdE, dont 1,2 MdE de dividende exceptionnel et 775 ME de dividende sur résultat (50% de 'pay out ratio').

"CNP Assurances affiche des résultats en forte hausse grâce à la performance de la France et la diversification de notre modèle. Cette diversification démontre la robustesse de notre stratégie pour absorber les impacts conjoncturels. Face à un environnement complexe, CNP Assurances s'adapte aux mutations du marché et poursuit sa politique de développement en réaffirmant son rôle d'assureur responsable au service de ses parties prenantes", explique Marie-Aude Thépaut, Directrice générale de CNP Assurances.