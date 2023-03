CNP Assurances signe un partenariat avec Habitat et Humanisme pour réduire la consommation d'énergie des locataires prioritaires

(Boursier.com) — Afin de lutter contre la précarité énergétique, CNP Assurances soutient au titre de son mécénat la démarche innovante de l'association Habitat et Humanisme Maine-et-Loire visant à réduire les consommations d'énergie de certains locataires prioritaires et les aider à adopter les meilleurs comportements pour optimiser leur consommation d'énergie au quotidien.

Concrètement, deux axes principaux d'actions ont été identifiés :

- Améliorer l'équipement de la pension de famille "Farman" (18 studios), de la résidence intergénérationnelle "Le Messager" (7 appartements) et de logements individuels Foncière Habitat et Humanisme sur Angers pour réduire les consommations d'énergie

- Sensibiliser les locataires d'Habitat et Humanisme aux économies d'énergie à travers des ateliers visant à mettre en évidence le poids de l'énergie dans les charges locatives et proposer les gestes individuels économes en énergie. Ces ateliers s'adressent aux personnes en situation de précarité, d'exclusion ou d'isolement familial.

Ce partenariat comprend par ailleurs un volet destiné aux collaborateurs angevins de CNP Assurances qui souhaitent s'engager dans une mission d'intérêt général.

Ce projet incarne parfaitement la raison d'être de CNP Assurances et lui permet d'agir aux côtés de l'association Habitat et Humanisme pour une société plus inclusive en apportant à ceux qui en ont besoin une solution qui facilite leur parcours de vie.