CNP Assurances signe un accord avec UniCredit

(Boursier.com) — CNP Assurances poursuit sa stratégie de croissance internationale et signe un accord avec UniCredit pour rationaliser l'organisation de ses activités italiennes

Après l'acquisition des activités d'assurance vie d'Aviva en Italie l'année dernière, CNP Assurances poursuit sa stratégie de croissance internationale avec la signature d'un accord avec UniCredit, son partenaire historique, comprenant les éléments suivants :

- Acquisition par CNP Assurances de la participation de 49% d'UniCredit dans CNP Vita Assicura S.p.A. pour 500 ME, permettant à CNP Assurances de porter sa participation dans CNP Vita Assicura S.p.A à 100% ;

- Vente de 6,5% de CNP UniCredit Vita S.p.A. (" CUV ") à UniCredit pour 70 ME, CNP Assurances conservant une participation majoritaire de 51 % dans CUV.

Cette opération permet à CNP Assurances de rationaliser l'organisation de ses activités en Italie et de poursuivre son développement dans le pays selon un modèle à deux "jambes" :

- Un partenariat de distribution avec UniCredit via leur co entreprise CUV (couvrant le centre et le sud de l'Italie, y compris la Sardaigne et la Sicile) ;

- Un modèle ouvert et multi-partenarial via CNP Vita Assicura S.p.A et CNP Vita Assicurazione S.p.A., toutes deux détenues à 100%.

Le prix d'acquisition de 49% de CNP Vita Assicura S.p.A sera financé par CNP Assurances sur ses ressources propres. L'impact estimé sur le ratio de couverture du SCR du Groupe sera d'environ - 1 point.

"Cette opération est la suite logique de l'acquisition des activités d'assurance vie d'Aviva l'année dernière, elle nous permettra d'accélérer le développement de notre modèle ouvert en Italie tout en maintenant notre partenariat stratégique avec UniCredit, notre partenaire historique sur ce marché. Nous sommes très heureux de cette opération qui confirme l'ambition internationale de CNP Assurances et notre engagement en Italie, deuxième marché international du Groupe" a déclaré Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances.