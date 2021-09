CNP Assurances signe le Finance for Biodiversity Pledge et se fixe de nouveaux objectifs pour protéger la biodiversité

(Boursier.com) — A quelques jours du Congrès mondial de la nature organisé par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), CNP Assurances signe le Finance for Biodiversity Pledge et se fixe de nouveaux objectifs sur les 5 prochaines années pour protéger la biodiversité.

Depuis plusieurs années, les rapports scientifiques, notamment ceux de l'IPBES (Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), alertent sur l'accélération de la perte de biodiversité, qui se matérialise par la destruction d'écosystèmes, la disparition d'espèces et la moindre diversité génétique au sein des espèces. Face à cette situation inquiétante, les entreprises doivent réduire leurs impacts sur la biodiversité, mesurer les risques liés à la perte de biodiversité et améliorer la transparence sur ces enjeux.

En cohérence avec son engagement auprès du Pacte mondial des Nations unies et sa stratégie d'investisseur responsable, CNP Assurances met en oeuvre depuis plusieurs années des actions pour protéger la biodiversité.

A l'occasion de la sortie en mai 2021 de son rapport sur l'investissement responsable. CNP Assurances a été l'un des premiers investisseurs à publier l'empreinte biodiversité de son portefeuille d'investissements à l'aide du Corporate Biodiversity Footprint.

En signant le Finance for Biodiversity Pledge et en publiant ses objectifs sur les 5 prochaines années, CNP Assurances décide de renforcer ses engagements en faveur de la biodiversité.