CNP Assurances signe la charte "Cancer et emploi"

CNP Assurances signe la charte "Cancer et emploi"









(Boursier.com) — Afin d'améliorer le maintien et le retour en emploi des personnes malades, l'Institut National du Cancer (INCa) propose aux entreprises et collectivités qui souhaitent s'engager de façon opérationnelle à améliorer l'accompagnement des salariés touchés par un cancer, d'adhérer à une charte de bonnes pratiques. CNP Assurances est signataire de la charte "Cancer en emploi" et s'engage à leurs côtés et promeut la santé pour l'ensemble de ses salariés.

Aujourd'hui en France, 3 millions de personnes vivent avec ou après un diagnostic de cancer. Sur 1.000 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque jour, 400 concernent des personnes en activité professionnelle. Leurs situations professionnelles se dégradent alors sérieusement : dans les deux ans qui suivent le diagnostic de cancer, 30% d'entre eux perdent ou quittent leur emploi.

Encore insuffisamment anticipé par les managers et les salariés, le retour à l'emploi après un arrêt maladie peut fragiliser l'organisation de l'entreprise.