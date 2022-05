CNP Assurances : signature du contrat de cession de la filiale CNP Partners à Mediterráneo Vida

(Boursier.com) — CNP Assurances a signé, ce 5 mai, après finalisation des procédures applicables d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, un contrat de cession de sa filiale espagnole d'assurance vie CNP Partners au profit de Mediterráneo Vida.

CNP Partners est une compagnie d'assurance vie principalement dédiée aux produits d'épargne traditionnelle en Espagne et en Italie en modèle ouvert. Au 31 décembre 2021, son chiffre d'affaires et son résultat net représentaient respectivement 0,75% et 0,01% de l'ensemble du Groupe.

Cette cession permettrait de rationaliser les opérations européennes de CNP Assurances. Le Groupe continuera de développer son activité en protection (emprunteur et prévoyance) sur le marché espagnol à partir de ses succursales.

La réalisation de cette opération reste soumise à différentes conditions suspensives, dont l'obtention de l'autorisation des autorités compétentes en matière prudentielle notamment.