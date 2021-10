CNP Assurances se classe dans le Top 15 du Palmarès 2020 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120

(Boursier.com) — Lors de la 8ème édition de la cérémonie de remise des prix de Palmarès le 25 octobre 2021, Elisabeth Moreno, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, a récompensé l'engagement de long terme de CNP Assurances en faveur de la mixité. CNP Assurances arrive en onzième position du Palmarès 2020 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF 120 réalisé par le cabinet ConvictionsRH. Assureur responsable dont la raison d'être est notamment d'agir pour une société inclusive et durable, CNP Assurances affiche une parité femmes-hommes dans ses instances de gouvernance.

La présidence de son conseil d'administration est confiée à une femme, Véronique Weill. La part des femmes dans son conseil d'administration représente 50% (7 sur 14), en augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Stéphane Pallez est présidente du comité d'audit et des risques et Rose-Marie Van Lerberghe préside le comité des rémunérations et des nominations.

Les 4 femmes (sur un total de 11 membres) de son comité exécutif (soit un taux de féminisation de 36%) occupent des fonctions stratégiques pour le Groupe et deux d'entre elles dirigent des business units. CNP Assurances se distingue également par une proportion de 39% de femmes dans le Top 100 hiérarchique du Groupe (100 premiers cadres dirigeants de l'entreprise).