CNP Assurances : risque de correction sous les résistances (AT)

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques sont très élevés, ce qui confirme les risques en cas de retournement brutal. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

Mouvements et niveaux

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 8.63 EUR, puis à 7.65 EUR et la résistance est à 13.51 EUR, puis à 14.49 EUR

Analyse Technique Tendance Données calculées Avis technique Neutre Cours au 08/06 12,18 Tendance de fond Positif MM20 9,60 Support 1 8,63 MM50 9,12 Support 2 7,65 RSI 72,38 Résistance 1 13,51 MACD 0,58 Résistance 2 14,49 Stochastique 96,00

Analyse technique fournie par © TEC