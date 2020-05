CNP Assurances : résultats en retrait au premier trimestre, la crise pèse

(Boursier.com) — CNP Assurances a vu ses résultats reculer au premier trimestre sur fond de crise sanitaire et de forts mouvements sur les marchés financiers. Sur la période, le bénéfice net part du Groupe atteint 299 ME, en repli de 8,2% à change courant et de 4,5% à change constant, pour un chiffre d'affaires en retrait de 17% à 6 852 ME (-14,4 % à change constant). Le résultat brut d'exploitation ressort à 621 ME, en baisse de 3% (+2,6% à périmètre et change constants).

A fin mars, la société explique que plusieurs éléments liés à la crise sanitaire ont eu des impacts sur son résultat net. Elle cite les mesures commerciales exceptionnelles extra-contractuelles adoptées, comme la prise en charge des indemnités journalières des personnes fragiles et des gardes d'enfants, pour un impact estimé au premier trimestre à - 23 ME, porté depuis à -50 ME ; la participation au fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics en faveur des TPE et des indépendants, pour 12 ME au 31 mars (qui a été depuis augmentée pour atteindre 24 ME) ; les mouvements des marchés financiers qui ont affecté la production financière de la période ; ou encore l'activité de distribution qui a été fortement réduite à partir du moment où les agences bancaires et postales ont été fermées courant mars en raison de la crise sanitaire.

Les encours moyens nets du Groupe s'établissent à 322,8 MdsE contre 316,1 MdsE il y a 12 mois (+ 2,1%). Le taux de couverture du SCR Groupe est de 218% au 31 mars (227% à fin 2019), impacté par les évolutions défavorables des marchés à la suite des baisses des taux et des actions et bénéficiant sur le trimestre du passage en méthode économique simplifiée pour valoriser la PPE en fonds excédentaires. Le passage du niveau de fin 2019 à celui du 31 mars est le suivant : +1 point de création de capital nette de dividende, -20 points liés aux variations de marché, +10 points liés au changement de méthode de valorisation de la PPE en Tier 1.