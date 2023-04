CNP Assurances : résultats 2022 en IFRS 17

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce ses résultats 2022 en IFRS 17 : Application de la nouvelle norme IFRS 17 sur les comptes 2022 déjà publiés en IFRS 4, à des fins comparatives pour la publication des comptes 2023. Effet sur les capitaux propres : 18,8 MdsE en écart de +1,6 MdE vs. IFRS 4.

Effet sur le RNPG : 1,2 MdE en écart de -0,7 MdE vs. IFRS 4

L'écart des capitaux propres reflète la résilience de l'entreprise face à la hausse des taux. L'impact de la norme sur les revenus du compte propre explique l'écart sur le RNPG.

? Les capitaux propres en IFRS 17 s'élèvent à 18,8 MdsE vs 17,2 MdsE en IFRS 4. L'impact de la hausse des taux est plus modéré sous l'effet d'une meilleure mesure de l'adéquation actif/passif en IFRS17 car le passif d'épargne/retraite est désormais évalué en valeur de marché.

? Le résultat net part du groupe en IFRS 17 s'élève à 1,2 MdE vs 1,9 MdE en IFRS4. L'écart sur le RNPG s'explique principalement au niveau du compte propre pour deux raisons : la non-reconnaissance des plus-values actions réalisées en résultat qui passent désormais directement en capitaux propres. La baisse de valeur des OPCVM en 2022 passe désormais par résultat au lieu de n'affecter que les capitaux propres.

? La marge d'assurance Groupe au 31 décembre 2022 s'élève à + 2,9 MdsE. Elle se répartit entre + 1,9 MdE pour l'épargne/retraite et + 1 MdE pour la prévoyance/protection.

? Le résultat brut d'exploitation Groupe en IFRS 17 s'élève à 1,8 MdE vs 3,6 MdsE en IFRS 4.

? La marge pour services contractuels (CSM) du Groupe au 31 décembre 2022 s'établit à 17,3 MdsE vs 17,5 MdsE début 2022. Elle se répartit entre 14,1 MdsE pour l'épargne/retraite et 3,2 MdsE pour la prévoyance-protection.

? Les capitaux propres et la CSM nette d'intérêts minoritaires s'élèvent à 29,8 MdsE en baisse de 2 MdsE par rapport aux valeurs calculées à la transition au 01/01/2022 (first time application-FTA).

Thomas Béhar, Directeur général adjoint et directeur financier du groupe CNP Assurances, a commenté : "Le nouvel environnement comptable met en valeur la situation économique de notre Groupe confortant notre stratégie et notre ambition de développement, notre solvabilité, notre liquidité et notre capacité à générer du résultat récurrent. La mise en oeuvre des nouvelles normes fait apparaître une plus forte volatilité de notre résultat, désormais soumis aux effets de marché, contre balancée par une moindre volatilité des capitaux propres du fait d'une meilleure adéquation actif/passif, tous deux évalués en valeur de marché.

La publication de nos résultats annuels en IFRS 9/17, parmi les premiers de la place, a été réalisée grâce à la mobilisation remarquable des collaborateurs de CNP Assurances et de ses filiales."