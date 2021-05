CNP Assurances : résultat net de 308 ME à fin mars

Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires de CNP est de 7,9 MdsE en hausse de 14,6% et +21,8% à périmètre et change constants.

On constate une bonne dynamique de l'activité épargne/retraite sur l'ensemble des zones géographiques.

Le chiffre d'affaires en Unités de Compte (UC) en France en hausse de 54,3% pour un taux d'UC de 25,4% dans la collecte

Le Résultat brut d'exploitation est de 715 ME en diminution de 9,1% et de -1,8% à périmètre et change constants.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 308 ME soit +2,9% et +5,6% à périmètre et change constants...