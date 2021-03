CNP Assurances reprend les activités d'assurance-vie d'Aviva en Italie

CNP Assurances reprend les activités d'assurance-vie d'Aviva en Italie









Crédit photo © Facts & Figures

(Boursier.com) — Aviva va bien sortir du marché italien en vendant ses activités locales à CNP Assurances et à Allianz. Comme le laissaient entendre les derniers bruits de couloir, l'activité d'assurance vie revient au groupe français pour 543 millions d'euros et celle d'assurance générale au géant allemand pour 330 millions d'euros.

Aviva prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour réduire sa dette, investir dans la croissance à long terme et retourner une partie du capital excédentaire aux actionnaires. Les transactions sont soumises aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires et antitrust, et devraient être finalisées au cours du second semestre 2021.