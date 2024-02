CNP Assurances renouvelle sa confiance à CACEIS

(Boursier.com) — A l'issue d'un appel d'offres, CNP Assurances a renouvelé sa confiance à CACEIS, un leader européen de l'asset servicing en Europe. Acteur de référence de l'assurance de personnes et de biens en France, en Europe et au Brésil, le groupe CNP Assurances a reconduit son partenariat avec CACEIS sur les cinq prochaines années, pour assurer les activités de tenue de compte-conservation pour un encours de 260 milliards euros d'actifs, et les prestations de middle-office sur cessions temporaires.

La relation avec CNP Assurances remonte à la création de CACEIS. C'est en effet en 2006, date de migration des clients de IXIS IS vers CACEIS, que le Groupe CNP Assurances lui a confié son activité de tenue de compte-conservation. CNP Assurances a depuis élargi le périmètre du mandat de CACEIS aux services de middle-office et de cash management.

"Nous sommes fiers et ravis d'avoir remporté cet appel d'offres majeur. Ce succès positionne CACEIS comme un partenaire de confiance privilégié du groupe CNP Assurances. Ensemble, nous avons construit un modèle opérationnel sur-mesure s'adaptant aux besoins de notre client. Nous sommes pleinement engagés à continuer de l'accompagner dans ses projets de développement" commente Joe Saliba, Deputy General Manager de CACEIS.