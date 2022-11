(Boursier.com) — CNP Assurances renforce son engagement en faveur de la biodiversité en soutenant le lancement d'un fonds thématique initié par La Banque Postale Asset Management avec Tocqueville Finance Investisseur responsable engagé dans la préservation du vivant et de la biodiversité, CNP Assurances soutient le lancement, à l'initiative de La Banque Postale Asset Management (LBP AM), d'un fonds thématique actions internationales Tocqueville Biodiversity ISR.

Ce nouveau fonds ciblera les sociétés contribuant à améliorer la protection des écosystèmes ou à réduire l'empreinte de leurs activités sur la diversité biologique.

Signataire en septembre 2021 du Finance for Biodiversity Pledge, CNP Assurances s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de préservation du vivant et a été l'un des premiers investisseurs à publier les impacts et les risques de son portefeuille d'investissements en matière de biodiversité. CNP Assurances s'engage aujourd'hui aux côtés de LBPAM et soutient, par un investissement de 120 ME, le lancement du fonds Tocqueville Biodiversity ISR.

Ce fonds, dont l'objectif est de protéger le vivant et de contribuer à préserver les espèces végétales et animales, résonne tout particulièrement avec la raison d'être de CNP Assurances au travers de ses quatre thématiques principales : l'agriculture et l'alimentation soutenables (agriculture régénératrice, production alimentaire durable, reforestation et gestion forestière durable), l'économie circulaire (systèmes de collecte et de recyclage, packaging recyclable ou compostable), les bâtiments verts (nouveaux matériaux de construction) et les services et solutions environnementaux (traitement de l'eau, de l'air et des sols, technologies de dépollution).

Le process de sélection et de gestion qui vise à identifier des entreprises apportant des solutions contribuant à limiter la pression sur la biodiversité et à sélectionner les sociétés "best-in-class" dans le domaine a convaincu les équipes d'investissement de CNP Assurances, tout comme l'engagement fort de LBPAM et Tocqueville Finance d'accompagner les entreprises dans la mise en place de ces solutions L'exclusion des entreprises impliquées dans des activités qui exercent des pressions structurellement négatives sur la biodiversité, comme la déforestation, les énergies fossiles et l'extraction minière est d'autre part en ligne avec les engagements de CNP Assurances.