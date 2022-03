CNP Assurances renforce sa politique de vote

(Boursier.com) — En tant qu'investisseur responsable détenteur d'un portefeuille en actions de 21 MdsE, CNP Assurances met en oeuvre une politique active de vote dans les assemblées générales des entreprises cotées dont elle est actionnaire.

Conformément à la directive droits des actionnaires et à l'article 29 de la loi énergie climat, CNP Assurances publie aujourd'hui sa politique d'engagement actionnarial 2022, qui couvre à la fois la politique de vote et de dialogue avec les entreprises, et le compte-rendu de sa politique d'engagement actionnarial 2021.

Vincent Damase, Directeur RSE du groupe CNP Assurances, commente : "Dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le changement climatique, nous encourageons les entreprises ayant une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre à soumettre aux actionnaires un vote régulier sur leur stratégie environnementale et les objectifs associés. Conformément à notre objectif de sortie définitive du charbon thermique et après 2 ans de dialogue avec elles, CNP Assurances suspend à compter de 2022 tout nouvel investissement dans 4 entreprises qui ont un plan de sortie du charbon thermique insuffisant ou inexistant."