CNP Assurances remonte au-dessus des 10 euros

(Boursier.com) — CNP Assurances repasse la barre des 10 euros ce mercredi à 10,15 euros, alors que le broker HSBC a réhaussé à l'achat son opinion sur le dossier, mais avec un cours cible ajusté de 19,9 à 14,6 euros. Le groupe a vu ses résultats reculer au premier trimestre sur fond de crise sanitaire et de forts mouvements sur les marchés financiers.

Sur la période, le bénéfice net part du groupe a atteint 299 ME, en repli de 8,2% à change courant et de 4,5% à change constant, pour un chiffre d'affaires en retrait de 17% à 6 852 ME (-14,4 % à change constant). Le résultat brut d'exploitation est ressorti malgré tout à 621 ME, en baisse limitée de 3% et en hausse de 2,6% à périmètre et change constants.