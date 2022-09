(Boursier.com) — CNP Assurances rejoint la démarche EcoWatt, un dispositif citoyen porté par RTE et l'ADEME permettant d'adopter une consommation d'énergie responsable. Par le biais d'économies d'énergie structurelles, CNP Assurances s'engage à diminuer de 30% entre 2022 et 2023 la consommation d'électricité de ses locaux dans l'hexagone.

CNP Assurances met en oeuvre des mesures d'économies d'énergie structurelles

D'ici fin 2022, CNP Assurances va déménager son siège social à Issy-Coeur de Ville dans un immeuble aux dernières normes environnementales, rassemblant l'ensemble des collaborateurs franciliens sur un même site.

Il s'agit pour le Groupe d'un investissement financier important qui contribuera à sa démarche d'économies d'énergie structurelles. L'immeuble bénéficiant des meilleures certifications environnementales permettra de diminuer fortement les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre grâce aux actions conjuguées :

- du recours à la géothermie et aux panneaux solaires pour auto-produire une partie de l'énergie utilisée

- d'efficacité énergétique (isolation thermique, recours généralisé aux LED, gestion intelligente du bâtiment à l'aide de détecteurs de présence)

- et de réduction des surfaces occupées par rapport à la situation actuelle, en lien avec le développement du télétravail.

CNP Assurances a par ailleurs achevé en 2019 les travaux de rénovation énergétique de son principal immeuble d'exploitation à Angers, avec pour résultat une diminution de 38% des consommations énergétiques par rapport à 2014.

Suite à un audit effectué par un organisme indépendant, CNP Assurances a obtenu en 2021 les certifications environnementales en exploitation de cet immeuble. Cette démarche d'amélioration continue, auditée chaque année par un organisme indépendant, permettra d'optimiser l'exploitation de l'immeuble dans une recherche de performance énergétique accrue.

Afin de contribuer à assurer le bon approvisionnement de tous les Français en énergie, CNP Assurances s'engage dès cet hiver à limiter le chauffage à 19oC dans ses différents locaux et à 16oC dans son site de repli, à éteindre la nuit son enseigne lumineuse sur le périphérique parisien et ses locaux, ainsi qu'à former l'ensemble de ses collaborateurs et leur famille à l'éco-conduite via le déploiement d'une formation en ligne spécifique.