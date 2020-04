CNP Assurances : quelle solvabilité ?

(Boursier.com) — CNP Assurances a publié ses rapports 2019 de solvabilité et de situation financière (Solvency and Financial Condition Report ou SFCR), conformément aux exigences réglementaires. Les fondamentaux du groupe d'Assurance ressortent ainsi...

Les taux de couverture du SCR du Groupe et des principales filiales traduisent une solvabilité confortable. Les fonds propres éligibles en couverture du SCR groupe sont de 34,8 milliards d'euros à fin 2019. Ils intègrent 9,1 MdsE de provisions pour participation aux bénéfices (PPB), conformément aux modalités de calculs prudentiel de l'ACPR.

En complément, les principales filiales disposent d'un surplus de fonds propres additionnels de 3,2 MdsE non reconnus par le régulateur au niveau du Groupe.

SCR groupe dispose de 15,3 MdsE à fin 2019, dont 53% au titre des risques de marché et 31% au titre des risques de souscription. Le bénéfice de diversification entre les risques est de 27%. Le taux de couverture du SCR groupe est de 227% à fin 2019.

Le taux de couverture du SCR solo de CNP Assurances de 243% à fin 2019.

Quel impact du COVID-19 sur la solvabilité ?

En 2020, le développement de la pandémie de COVID-19 a pour effet de mettre en évidence un certain nombre de risques auxquels la solvabilité et le résultat du groupe CNP Assurances sont sensibles. A fin mars 2020, la solidité financière de CNP Assurances, qui résulte d'une politique de gestion des risques très prudente en continuité avec la stratégie de long-terme de l'entreprise, n'est pas remise en cause. Le taux de couverture de la solvabilité du groupe CNP Assurances demeure à un niveau élevé.

Rappelons que CNP Assurances vient par ailleurs de préciser que la crise sanitaire n'est pas de nature à affecter profondément sa solidité financière.