CNP Assurances publie un résultat net part du groupe de 1.412 ME

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de CNP Assurances ressort à 33,5 MdsE, en hausse de 3,5% (+4% à périmètre et change constants). La part d'unités de compte (UC) dépasse les 42% dans le chiffre d'affaires épargne/retraite Groupe.

La croissance de 5,6% du chiffre d'affaires groupe en emprunteur est portée par l'ensemble des zones et par les principaux partenaires. La collecte nette est positive de 3,3 MdsE pour les contrats en UC, et négative de 3 MdsE pour les contrats en euro en France

Le Résultat brut d'exploitation ressort au final à 3.041 ME, en hausse de 4% (+5% à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 1.412 ME en hausse de 3,3% (+4% à périmètre et change constants). Le taux de marge sur affaires nouvelles est de 17,1%. Le taux de couverture du SCR Groupe est de 227%.

Le conseil d'administration propose d'augmenter le dividende à 0,94 euro par action (+5,6%).

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "Les résultats de l'année 2019 illustrent la robustesse du modèle d'affaires de CNP Assurances, liée à la diversité de ses activités et de ses partenaires dans le monde.

La solidité financière de CNP Assurances est désormais reconnue en solvabilité avec la prise en compte du caractère prudent de la provision pour participation aux bénéfices.

Le contexte durable de taux d'intérêts négatifs implique la poursuite de la mobilisation de l'entreprise pour le renouvellement de l'offre de service pour nos clients.

En maintenant sa solidité financière à haut niveau, et en étant activement engagée dans la lutte pour le climat, CNP Assurances participe à la dynamique du nouveau pôle financier public."