CNP Assurances publie son nouveau 'Sustainable Bond Framework'

(Boursier.com) — Acteur engagé dans la transition juste vers une économie décarbonée, CNP Assurances annonce la mise à jour de son "Green Bond Framework" mis en place en 2019 pour financer des projets environnementaux par un "Sustainable Bond Framework" permettant de financer également des projets sociaux. Cet élargissement, aligné avec notre raison d'être adoptée en 2021, reflète les actions menées avec nos partenaires pour une société inclusive et durable.

Les fonds levés par de futures émissions obligataires, dans ce nouveau cadre de travail, seront exclusivement utilisés pour financer ou refinancer, en totalité ou partiellement, des actifs durables (verts et/ou sociaux) éligibles, nouveaux et/ou existants, tels que définis dans le nouveau "Sustainable Bond Framework".

Catégorie des actifs éligibles :

Actifs Verts

Immeubles à haute performance énergétique (constructions neuves et réhabilitations)

Forêts et terres gérées durablement

Infrastructures dans les énergies renouvelables

Moyens de transport à faibles émissions de CO2

Décontamination et dépollution des sites

Gestion durable de l'eau et des eaux usées

Protection de l'environnement et de la biodiversité

Economie circulaire

Actifs Sociaux

Accès aux services essentiels (santé)

Accès aux services essentiels (éducation)

Logement abordable

Emploi grâce au financement des PME

Inclusion numérique

Dans ce nouveau cadre, CNP Assurances a pris en compte, dans la mesure du possible, les exigences du règlement de l'Union européenne sur la taxonomie.

En application des meilleurs standards du marché des obligations durables (Sustainability Bond Guidelines), CNP Assurances publiera annuellement un rapport d'utilisation des fonds levés et, en fonction des données disponibles, des impacts environnementaux (estimation des émissions CO2 séquestrées, estimation des économies d'énergie) et sociaux (nombre de personnes soignées, nombre de foyers connectés, remise sur les loyers) des projets financés.

ISS ESG a déclaré en qualité d'expert indépendant évaluant le cadre d'obligations durables de CNP Assurances par rapport aux principes de l'ICMA : "Les principaux objectifs de durabilité et la justification de l'émission d'obligations vertes, sociales ou de durabilité sont clairement décrits par l'émetteur. La majorité des catégories de projets financés sont en accord avec les objectifs de durabilité de l'émetteur".