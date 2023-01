CNP Assurances poursuit la finalisation de ses acquisitions au Brésil annoncées le 14 septembre 2022

(Boursier.com) — CNP Assurances annonce la finalisation de l'acquisition des parts détenues par Caixa Seguridade dans la société CNP Participações em Seguros Ltda. "Holding Seguros", portant ainsi sa participation à 100%.

Holding Seguros détient 100% de Companhia Seguros Previdência do Sul "Previsul" et 51% de CNP Capitalização S.A. "CNP Cap".

Previsul commercialise des produits de prévoyance et d'assurance emprunteur (immobilier et crédit) à 1,2 million d'assurés pour un montant de 253 MBRL en 2022. CNP Cap commercialise des produits d'épargne, pour un montant total en 2022 de 841 MBRL.

Cette opération, d'un montant de 166,8 MBRL, fait partie d'un accord plus global, annoncé le 14 septembre 2022, permettant à CNP Assurances de poursuivre sa stratégie de développement à l'international avec l'acquisition à 100% des participations de Caixa Seguridade dans cinq sociétés offrant la possibilité de commercialiser des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio (Holding Seguros, Previsul, Odonto Empresa, CNP Capitalização et CNP Consórcios).

La prochaine et dernière étape de cet accord concerne le rachat des 49% de parts que détient ICATU dans CNP Cap.