CNP Assurances : plus de 40% de gains sur la semaine









(Boursier.com) — Malgré un repli appuyé de plus de 8% ce vendredi, CNP Assurances affiche la meilleure performance de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'une flambée de plus de 40% ! Le titre reste malgré tout à la traîne depuis le début de l'année avec un repli supérieur à 40% contre une baisse d'environ 28% pour le CAC40. Contrairement à plusieurs grands groupes cotés à Paris, la compagnie d'assurance a réitéré cette semaine sa volonté de maintenir le versement d'un dividende de 0,94 euro par action au titre de l'exercice 2019, le groupe mettant en avant sa solidité financière et un taux de couverture de solvabilité demeurant à un niveau élevé.

Du côté des analystes, AlphaValue a réitéré son avis 'achat' sur le dossier avec une cible ajustée de 17,7 à 18,1 euros.