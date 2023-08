CNP Assurances : Philippe Heim quitte la présidence du directoire de La Banque Postale

(Boursier.com) — Après avoir accéléré la transformation du modèle de La Banque Postale et affirmé son leadership dans la finance à impact, Philippe Heim quitte la présidence du directoire de La Banque Postale pour se consacrer à de nouveaux projets de développement dans la finance responsable.

Son départ intervient après la publication des résultats semestriels présentés au conseil de surveillance de La Banque Postale, de ce 2 août.

Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste et président du Conseil de Surveillance de La Banque Postale, a tenu à remercier Philippe Heim pour son action durant 3 années à la tête de La Banque Postale. "Sous son pilotage, La Banque Postale a accéléré sa transformation en un grand groupe européen de bancassurance, avec notamment la finalisation de son rapprochement avec CNP Assurances. Notre banque a ainsi complété son modèle stratégique tout en se différenciant par sa vocation citoyenne et son leadership reconnu internationalement dans la finance durable. Elle est devenue l'une des premières banques à adopter le statut d'entreprise à mission et a posé des engagements climat parmi les plus ambitieux du secteur".

Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, membre du directoire de La Banque Postale, assurera l'intérim du président du directoire pendant l'intervalle.

Le conseil de surveillance de La Banque Postale nommera dans les prochaines semaines la personne qui succèdera à Philippe Heim.