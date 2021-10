CNP Assurances : Open CNP investit dans MiTrust

(Boursier.com) — Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances, annonce une prise de participation minoritaire dans MiTrust, intermédiaire de confiance européen pour le partage et la minimisation1 des données personnelles. Lancée commercialement en 2019, cette startup, spécialiste de la portabilité des données personnelles apporte son savoir faire pour renforcer le lien de confiance lors d'échanges en ligne, tant pour les consommateurs que pour les entreprises.

Son service révolutionne notamment les processus de souscription et/ou d'adhésion client et de KYC / KYB2 en permettant aux utilisateurs de partager leurs données personnelles ou professionnelles directement depuis des sources de données régulées (tels qu'un fournisseur d'énergie, une banque, un opérateur télécom, un service étatique, etc) grâce à un parcours 100% en ligne, simple, rapide et sécurisé. Aucune création de comptes n'est nécessaire et MiTrust ne stocke aucune donnée.

MiTrust est déjà déployé auprès de clients en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, dans des secteurs aussi divers que les services financiers, les logiciels RH, la conformité fournisseurs, les sites de paris en ligne ou l'économie collaborative. La solution est également opérationnelle en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni. Pour un utilisateur, MiTrust permet de gagner un temps précieux, sans justificatif à télécharger ou de questionnaire à remplir. À travers cette expérience 100% digitale, il peut partager ses données en temps réel avec une visibilité totale sur les données qu'il partage, et en ne transmettant que ce qui est nécessaire.

Du côté des entreprises, la plateforme offre la possibilité d'augmenter le taux de conversion, de réduire les coûts et d'optimiser leurs processus de KYC et de lutte contre la fraude.