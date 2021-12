CNP Assurances : OPA en vue de La Banque Postale, la part de BPCE rachetée

(Boursier.com) — La Banque Postale a indiqué jeudi avoir acquis la participation de 16,1% du groupe BPCE dans CNP Assurances pour 2,4 milliards d'euros, au prix de 21,90 euros par action (dividende attaché), confirmant la finalisation de cette opération annoncée fin octobre.

Dans un communiqué publié jeudi, La Banque Postale (LBP) a indiqué détenir désormais 78,9% du capital de CNP Assurances, et prévoir de déposer une offre publique d'achat sur les 21,1% restants auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au premier semestre 2022.

En octobre, La Banque Postale avait déjà annoncé ce projet d'OPA simplifiée pour les actionnaires minoritaires de CNP Assurances, qui se fera au prix de 21,90 euros par action, en visant le retrait obligatoire de la cote, si les conditions sont réunies.

Constitution d'un grand pôle financier public

"Nous nous réjouissons de franchir cette étape importante dans le projet de rapprochement et de simplification de nos liens actionnariaux avec CNP Assurances", a commenté Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale. "Nous confirmons en parallèle notre volonté de renforcer le partenariat industriel entre BPCE et CNP Assurances, dans la logique de modèle ouvert et multi-partenarial qui fait le succès de CNP Assurances", a-t-il ajouté.

La prise de contrôle totale de CNP Assurances s'inscrit dans le cadre de la constitution d'un grand pôle financier public, un projet présenté par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire en août 2018. Ce pôle a vu le jour en mars 2020 lorsque la Caisse des dépôts (CDC) était devenue l'actionnaire majoritaire de La Poste, l'Etat conservant une part de 34%.

Filiale à 100% de La Poste, La Banque Postale, avait de son côté pris le contrôle de 62,13% du capital de CNP Assurances, le solde du capital étant réparti entre la BPCE 16,11% et le flottant en Bourse.

Natixis va détenir 100% d'Ostrum AM et d'AEW

Par ailleurs, LBP a indiqué dans son communiqué que le Groupe BPCE et La Banque Postale ont stabilisé ce jour les termes et conditions du projet d'acquisition par Natixis Investment Managers (filiale à 100% de Natixis) des participations minoritaires détenues par La Banque Postale dans Ostrum Asset Management (45%) et AEW Europe (40%).

Les acquisitions envisagées, qui permettront à Natixis Investment Managers de détenir 100% du capital de ces sociétés de gestion, s'inscrivent dans le cadre du projet de partenariat industriel en gestion d'actifs renouvelé et pérennisé avec La Banque Postale jusqu'à fin 2030.