CNP Assurances obtient une note de 99/100 en matière d'égalité salariale femmes-hommes

(Boursier.com) — Depuis le 1er mars 2019, les entreprises françaises de plus de 1.000 salariés doivent publier chaque année l'index de l'égalité femmes-hommes. CNP Assurances obtient pour la deuxième année consécutive une note de 99/100, résultat d'un engagement durable en matière de lutte contre les discriminations et pour la promotion de la diversité.

En publiant pour la deuxième année un score de 99/100 pour l'index de l'égalité femmes-hommes, CNP Assurances témoigne une nouvelle fois de sa maturité en matière d'égalité professionnelle.

L'entreprise obtient la note maximale sur quatre des 5 indicateurs de l'index : taux d'augmentations individuelles et de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage des salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, répartition femmes-hommes des 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations...