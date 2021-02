CNP Assurances nomme Stéphane Dedeyan en qualité de directeur général

(Boursier.com) — Sur proposition de son comité des rémunérations et des nominations, le conseil d'administration de CNP Assurances a nommé Stéphane Dedeyan en qualité de directeur général. Il succèdera à Antoine Lissowski, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale mixte des actionnaires le 16 avril prochain et qui est amené à faire valoir ses droits à la retraite.

Le conseil d'administration tient à remercier tout particulièrement Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, pour son action en faveur de la transformation et du développement du Groupe comme dans le processus de rapprochement avec La Banque Postale pour constituer un bancassureur de premier plan créateur de valeur pour l'ensemble des parties prenantes.

"Par son parcours, ses valeurs, ses qualités personnelles et sa parfaite connaissance du secteur de l'assurance, Stéphane Dedeyan a toute notre confiance pour déployer la stratégie de CNP Assurances, accélérer son développement multipartenarial et la transformation de son activité au service de ses clients et partenaires. Nous sommes certains, qu'avec La Banque Postale, il apportera une contribution majeure à la construction d'un leader européen de la bancassurance et de la finance responsable au sein du g rand pôle financier public" a indiqué Véronique Weill, présidente du conseil d'administration de CNP Assurances.