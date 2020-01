CNP Assurances : nominations

CNP Assurances : nominations









(Boursier.com) — Sarah Bouquerel, actuellement directrice adjointe du pôle assurance de la Banque Postale, en charge des activités de biens et de personnes et directrice générale de La Banque Postale Assurances IARD, rejoint CNP Assurances au sein du comité exécutif le 2 mars prochain.

Elle prendra la responsabilité d'un nouveau pôle des activités et relations stratégiques avec le Groupe La Banque Postale. Elle dirigera à ce titre la business unit LBP et assurera la supervision des activités de services et assistance comportant notamment les filiales Lyfe, Age d'Or et Filassistance. Elle prendra également la Présidence d'Open CNP.

Martine Vareilles, actuellement directrice de la business unit LBP, prendra à compter du 3 février 2020, la responsabilité de la business unit Protection Sociale et du réseau Amétis, ainsi que la supervision de la filiale MFP.