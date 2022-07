CNP Assurances : Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 748 ME au S1

(Boursier.com) — Dynamisme et renforcement de la présence à l'international,

progression des UC en France et solidité financière confirmée pour CNP Assurances qui annonce un Chiffre d'affaires semestriel de 19,9 MdsE (+22,4% vs S1 2021). Le Résultat brut d'exploitation est de 1.874 ME (+21.2% vs S1 2021). Le Résultat net part du Groupe s'inscrit à 748 ME (+8,4% vs S1 2021). Le Taux de couverture du SCR est à 249% (+ 32 pts depuis le 31/12/2021).

En épargne/retraite, le chiffre d'affaires Groupe est de 16.6 MdsE porté par un fort dynamisme à l'international. Le taux d'UC Groupe s'élève à 49,5%, en hausse de 0,3 pt.

En France, le chiffre d'affaires est de 8,4 MdsE, en léger repli de - 3,3%, avec un taux d'UC de 32.4 % dans la collecte (+ 3.9 pts). Les transferts PACTE s'élèvent à 2,8 MdsE.

Le coefficient d'exploitation du groupe est en baisse à 28,1% (-1 pt) : -0,6 pt pour la France, -6,7 pts pour l'Europe

hors France et +0,6 pt (à pcc) pour l'Amérique latine.