CNP Assurances : le résultat net part du groupe ressort à 629 ME au S1, en baisse de 8,5%

(Boursier.com) — CNP Assurances publie ce lundi un Chiffre d'affaires semestriel de 11,5 MdsE, en baisse de 32,3% (-29,2% à change constant) hors transferts PACTE (1,5 MdE). La Collecte nette France est de -4,3 MdsE en euros et 0,6 Md en UC.

La progression du taux d'UC groupe est à 48,7% dans la collecte Epargne/Retraite (24,7% en France).

Le Résultat brut d'exploitation ressort à 1.312 ME, en baisse de 16,2% (-9,5% à périmètre et change constants). Le résultat net part du Groupe ressort à 629 ME, en baisse de 8,5% (-3,5% à périmètre et change constants).

Le Taux de marge sur affaires nouvelles est de 11,1% avec une baisse en France et une croissance à l'international. Le Taux de couverture du SCR Groupe est de 214%.

L'actif net comptable IFRS atteint 17 MdsE, soit 24,8 euros/action (contre 24,9 euros/action à fin juin 2019).

Le taux de couverture du SCR Groupe est de 214% au 30 juin 2020, en intégrant la PPE en fonds excédentaires calculée selon la nouvelle approche économique simplifiée souhaitée par le régulateur. L'application de cette méthode de calcul conduit à un accroissement de 10 points par rapport au niveau atteint fin 2019 (227 % publié au 31.12.19).

Les mouvements sur le premier semestre sont les suivants : +2 points liés à la création de capital net de dividende, -30 points liés à l'évolution défavorable des marchés (principalement baisses des taux sans risque et des actions, l'écartement des spreads souverains et corporates étant partiellement neutralisé par le Volatility Adjustment), +5 points liés à l'émission de titres subordonnés en juin 2020 pour 750 ME.

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "CNP Assurances démontre la résilience de son modèle d'affaires et la pertinence de la gestion de ses risques financiers et techniques, et poursuit sa stratégie de transformation de ses encours en France. La solidité du Groupe se reflète dans un ratio de couverture qui demeure à un niveau très élevé, et l'attribution de la notation financière "A+" par Fitch. Je remercie l'ensemble des collaborateurs qui ont servi sans discontinuité les clients et les partenaires du Groupe."