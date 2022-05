CNP Assurances : Le Résultat net part du groupe ressort à 316 ME au T1

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de CNP Assurances ressort à 9,8 MdsE, en hausse de 25,3% par rapport au T1 2021 (+5,5% pcc). En épargne/retraite, le groupe souligne la stabilité de l'activité en France avec une amélioration de la part des unités de compte (UC) dans les ventes et une bonne dynamique à l'international.

En France, le chiffre d'affaires ressort à 4,1 MdsE, dont une hausse de 17,1% sur les unités de compte avec un taux d'UC de 29,7% dans la collecte (+ 4.3 pts). Les transferts PACTE s'élèvent à 1,7 MdE.

En Europe hors France, le chiffre d'affaires s'inscrit à 2,6 MdsE (+27,5% variation à change constant) dû, en partie, à l'intégration de CNP Vita Assicurazione et CNP Vita Assicura (CVA).

En Amérique latine, le chiffre d'affaires est de 1,5 MdE (+161 ME à pcc).

En prévoyance / protection, le chiffre d'affaires Groupe est de 1,7 MdE, soit une légère hausse de 3,5%.

Le Résultat brut d'exploitation est de 933 ME, en hausse de 30,6% (+24,4% à pcc). Le Résultat net part du groupe ressort à 316 ME, soit +2,7 % par rapport au T1 2021 (+8 ME). Le taux de marge du groupe sur affaires nouvelles est de 16,1%, en hausse de 0.6 pt par rapport à fin 2021. Le taux de couverture du SCR Groupe est de 243% (+26 pts par rapport à fin 2021)

Stéphane Dedeyan, directeur général, a déclaré : "Le chiffre d'affaires de CNP Assurances est en hausse de 25,3%. Ce succès provient de notre toute nouvelle acquisition en Italie qui porte d'ores et déjà ses fruits. Nous poursuivons la transformation de nos encours avec une progression du chiffre d'affaires du Groupe en unités de compte de +31.5%. La réalisation de notre programme de plus-values début 2022 permet d'aborder sereinement le reste de l'année 2022 et notre taux de solvabilité élevé, à 243%, traduit notre solidité financière dans un contexte de changement de situation macro économique."