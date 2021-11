CNP Assurances : le résultat du groupe continue sa progression

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de CNP Assurances s'est inscrit à 23,6 MdsE au 30 septembre, en hausse de 26,3% (+29,2% à périmètre et change constants), avec une bonne dynamique de l'activité épargne/retraite sur l'ensemble des zones géographiques : Le Chiffre d'affaires en Unités de Compte (UC) en France est en hausse de 69,1% (+84,6% pour La Banque Postale) pour un taux d'UC de 28,9% dans la collecte.

Le Résultat brut d'exploitation ressort à 2.235 ME, en hausse de 4,9% (+7,5% à périmètre et change constants). Le résultat net part du groupe est de 1.010 ME, soit +10% (+11,2% à périmètre et change constants). Le taux de marge du groupe sur affaires nouvelles s'inscrit à 14,3% (+2,1 pts par rapport à fin 2020). Le taux de couverture du SCR Groupe est de 216% (+8 pts par rapport à fin 2020)

Stéphane Dedeyan, directeur général, a déclaré : "Le résultat du groupe continue sa progression de 10% par rapport à 2020 et dépasse le niveau atteint en 2019. La solidité financière est très bonne avec un taux de couverture du SCR à 216%. Nous bénéficions d'un très fort dynamisme commercial sur toutes les zones, avec un chiffre d'affaires en unité de comptes qui progresse en France de quasiment 70%."