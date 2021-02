CNP Assurances : Le conseil d'administration propose un paiement de dividende à 1,57 euro par action

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de CNP Assurances s'inscrit à 27 MdsE, en baisse de 17,3% (-11,5% à change constant). Le groupe souligne une forte dynamique commerciale sur le second semestre pour l'ensemble des zones géographiques. La Part d'unités de compte (UC) s'inscrit à 51,8% dans le chiffre d'affaires épargne/retraite Groupe.

La collecte nette positive est de 5,9 MdsE pour les contrats en UC et négative de 7,2 MdsE pour les contrats en euro au niveau du Groupe. Le Résultat brut d'exploitation ressort à de 2.614 ME, en baisse de 14% (-5,7% à change constant). Le Résultat net part du Groupe est de 1.350 ME, en repli de 4,4% (-2,1% à change constant). Le Taux de marge Groupe sur affaires nouvelles est de 12,2%. Le Taux de couverture du SCR Groupe s'inscrit à 208%.

Le conseil d'administration propose un paiement de dividende à 1,57 euro par action, dont 0,77 euro de dividende régulier et 0,80 euro de dividende exceptionnel, soit 40% de taux de distribution sur les années 2019 et 2020.

Antoine Lissowski, directeur général, a déclaré : "En dépit de la crise sanitaire qui a marqué les ventes d'assurance vie en France au premier semestre, CNP Assurances a entamé le programme de transformation de la production et des encours induit par le contexte de taux négatifs. La production en Italie et au Brésil, très concentrée sur les Unités de compte, a été dynamique.

Les résultats financiers et la solvabilité du groupe ont été solides malgré les impacts du ralentissement économique.

Désormais intégrée au groupe La Banque Postale, CNP Assurances est pleinement engagée dans la rénovation de son modèle économique."