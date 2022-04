CNP Assurances lance une nouvelle vague de sa campagne 'Hors des cases'

(Boursier.com) — En 2022, CNP Assurances réaffirme son positionnement de marque et sa vocation citoyenne avec une nouvelle diffusion de sa campagne publicitaire grand public. Le film "Hors des cases" sera visible du 11 avril au 22 mai 2022 sur les chaines TV et sur le web. La campagne TV et digitale de CNP Assurances allie puissance, visibilité et affinité. La version de 30 secondes et les trois versions de 15 secondes du film "Hors des cases" conçu en 2020 avec The Good Company seront diffusées sur de grandes chaînes hertziennes et TNT/Cab Sat et sur des plateformes digitales à fortes audiences, le long format de 90 secondes étant exclusivement réservé à Youtube.

Autour de la signature "Assurons un monde plus ouvert", la campagne illustre une nouvelle fois la volonté de CNP Assurances à s'ouvrir à tous pour faire progresser la protection de chacun. Reflet de la raison d'être de CNP Assurances d'agir pour une société inclusive et durable, elle invite à ouvrir les yeux sur une société où l'on ne rentre plus forcément dans une case.

Engagée, la campagne digitale prévoit une brique solidaire avec une partie de l'achat d'espace sur Goodeed reversée à l'association "Comme les autres" et au Samu social international via Teads Care.

Produit par Gang Films, réalisé par Leigh Powis et multi primé, le film "Hors des cases" met en scène les modes de vie contemporains sur la célèbre valse no2 de Chostakovitch.