CNP Assurances lance un produit innovant et s'engage aux côtés de Crésus pour lutter contre le risque de surendettement

(Boursier.com) — Depuis le 1er juin 2022, CNP Assurances commercialise via son réseau commercial Amétis, deux nouveaux produits EMTN (Euro Medium Term Note) pour mieux diversifier son épargne, dont une partie des commissions est dédiée à la prévention du risque de surendettement et reversée à l'Association pour la fondation Crésus.

La commercialisation par Amétis de ces nouvelles offres, dès juin 2022, est disruptive et inclusive. En effet, une partie des commissions de distribution est reversée, au titre du mécénat de CNP Assurances, pour soutenir le projet DILEMME (www.dilemme.org) de l'Association pour la fondation Crésus, un programme innovant d'éducation budgétaire et financière dont la vocation est de changer la relation à l'argent, de former des citoyens responsables ainsi que des consommateurs dotés d'outils et connaissances nécessaires pour gagner en autonomie.

L'appui de CNP Assurances se matérialise également par la participation des collaborateurs du réseau Amétis qui vont s'engager dans ce projet d'intérêt général en région. Sur la base du volontariat, ils co-animeront des ateliers avec Crésus pour sensibiliser des populations fragilisées à l'univers de la finance et de l'assurance.

Amétis, en reversant une partie des commissions sur la commercialisation de ces prochaines EMTN, pourrait ainsi financer l'organisation de quinze ateliers.

Dans le contexte inflationniste de hausse des prix, CNP Assurances innove aux côtés de l'acteur historique Crésus et son réseau de 30 associations reconnues d'utilité publique, pour renforcer la prévention du risque de surendettement et agir par des actions concrètes (échange de pratiques, soutien technique, dispense de formations aux bénévoles et salariés, etc).

A travers ce projet, en accord avec sa raison d'être, le Groupe agit pour une société inclusive et facilite tous les parcours de vie.