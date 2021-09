CNP Assurances lance l'extranet Olo

(Boursier.com) — A l'occasion des Journées du courtagei, CNP Assurances présente Olo, un extranet co-construit avec et pour ses partenaires courtiers. Sur-mesure, il a été pensé pour faciliter le suivi commercial des contrats santé et prévoyance et leur pilotage. L'extranet Olo intègre également un outil d'aide à la vente pour le marché des TPE et PME.

Réalisant près de la moitié de son activité de protection sociale avec les courtiers, CNP Assurances met aujourd'hui à leur disposition un extranet dédié pour leur permettre de gagner du temps commercial, de faciliter le devoir de conseil et de renforcer le pilotage de leur activité commerciale. 100% digital, avec un parcours fluide et simple basé sur l'expérience utilisateur, le portail a été développé pour être accessible sur ordinateur et tablette. Avec Olo, les partenaires courtiers de CNP Assurances bénéficient d'un accompagnement enrichi et personnalisé, complémentaire à l'expertise apportées par les équipes commerciales de CNP Assurances.